Schildmeer trekt grote zeilevenementen aan

In het weekend van 23 en 24 juni zullen er 100 jeugdzeiler uit de vier noordelijke provincies strijden om de prijzen tijdens de Combi Noord in de zeilklassen Optimist, Splash en Laser. Het Nederlands Kampioenschap Flits wordt in het weekend van 13 tot en met 15 juli verzeild op het Schildmeer. De Flits wordt bemand door twee zeilers in de leeftijdscategorie van 6 tot en met 18 jaar. Zeilvereniging Schildmeer verwacht minimaal 40 boten aan de start. Het derde grote evenement is de jaarlijkse Schildweek, dit jaar voor de 73 e keer, in de week van 20 tot en met 26 juli.

De zeilwedstrijden van alle evenementen zijn vanaf de terrassen aan het water bij de verschillende horecagelegenheden aan het Schildmeer te zien.