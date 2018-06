Koor en Rinkel steunt Damster disco

De vrijwilligers van inbrengwinkel Koor en Rinkel uit Middelstum hebben een grote groep andere vrijwilligers uit Appingedam in het zonnetje gezet.

Al ruim 20 jaar worden in de Fivelstad iedere derde zaterdagavond van de maand discoavonden georganiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking. De avonden worden de laatste drie jaar gehouden in Bar Meneer Jansen en zijn zeer succesvol. Uit geheel Noord Groningen komen mensen met een beperking naar Appingedam om samen feest te vieren. De avonden zijn alleen maar mogelijk dankzij de grote inzet ven een groep vrijwilligers van zorgorganisaties ’s Heeren Loo uit Bedum en NOVO in Appingedam. Jack de Groot, manager van ’s Heeren Loo, mocht namens het bestuur en de vrijwilligers van Koor en Rinkel een waardecheque overhandigen van 500 euro.

Affien Mettens nam de check namens alle andere vrijwilligers en bezoekers in ontvangst. “Dit is een prachtige afsluiting van dit jubileumseizoen. Met dit geld kunnen we weer heel veel leuke extra dingen doen.”