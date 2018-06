Country en Westerndag in Appingedam

Het centrum van Appingedam en het Overdiep staan zaterdag in het teken van country en western.

Tijdens deze Country en Westerndag wordt de Fivelstad overal in het centrum gezellig aangekleed en is er op verschillende plekken countrymuziek te horen. Ook het Overdiep en het Paviljoen zijn vanaf 11.00 uur bij het evenement betrokken. De verschillende bans gaan rouleren, zodat er voor het publiek steeds een andere beleving is.

Onder andere Moti, de bekende stadsmuzikant uit Eenum, is van de partij. Veel andere (straat) artiesten laten eveneen countryklanken horen.

Om de westerse sfeer te verhogen is er ook een heuse rodeostier. Voor de kleintjes rijdt er een ponykar.