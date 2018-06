Beachvolleybal op zeer hoog niveau in Appingedam

Ook dit jaar zijn er op de zaterdagmiddag- en avond spelers en speelsters te bewonderen die in de zaal op het allerhoogste niveau acteren in de Nederlandse competitie. De organisatie is zeer in zijn nopjes met het vastleggen van de 5 heren- en 5 damesteams uit de eredivisie. Op de twee gecreëerde velden wordt afzonderlijk van elkaar een heren- en een damestoernooi gespeeld

Om 20.00 uur wordt er één veld gemaakt voor de beide finales. De organisatie heeft 10 hotelkamers afgehuurd bij Hotel Ekenstein. Daarnaast is er een goed gevulde prijzenpot.

Maar liefst 80 kuub wordt er voor de twee speelvelden op het plein aan de Nicolaikerk gestort. Rondom staan tribunes om een stadioneffect.De diskjockeys gaan het publiek betrekken bij het spel middels opzwepende muziek. Het hoofdtoernooi begint zaterdag om 15.30 uur. Naar verwachting staan de finales om 20.00 uur op de rol.

Vrijdagmiddag start de schooljeugd met de aftrap van het beachvolleybalweekend. Op de vrijdagavond en zaterdagmiddag worden er recreantentoernooien gespeeld.