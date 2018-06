Werkbezoek commissaris van de Koning Appingedam

Commissaris van de Koning René Paas heeft vrijdag een werkbezoek gebracht aan de gemeente Appingedam. De commissaris werd door het college van b en w bijgepraat over de belangrijkste thema’s in de gemeente.

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra stelde het bezoek en de interesse van de commissaris aan Appingedam zeer op prijs. „Het is een mooie gelegenheid om te laten zien met welke opgaven we als gemeente en gemeenteraad voor staan zoals de herindeling en de aardbevingsproblematiek en wat dat voor onze inwoners betekent”

Ook de bouw van de nieuwe schoolcampus kwam uitgebreid aan de orde. Burgemeester Anno Wietze Hiemstra leidde het gezelschap op de fiets rond in de wijk Opwierde-Zuid en toonde er de versterkingsprojecten. De commissaris van de Koning is regelmatig op bezoek geweest in de wijk maar hij liet na afloop weten opnieuw onder de indruk te zijn van de verhalen. „Er is nogal wat aan de hand. Als je door de wijk fietst zie je hoe kunstmatig grenzen worden getrokken in de wijk van wat wel en niet wordt versterkt en wat dat voor spanning geeft tussen bewoners onderling. Daarnaast heb je nog de onzekerheid waar de bewoners mee te maken hebben. Het zijn pittige opgaven voor de gemeente.”

René Paas liet zich ook bijpraten over de verdubbeling van de N33 en het voorkeurstracé van Appingedam. „Ik heb kennis genomen van de beste oplossing voor Appingedam. Het proces loopt nog wel even door, maar ik ga er hier niet over onderhandelingen, want daar is zo’n werkbezoek niet voor.”

Het werkbezoek werd afgesloten met een lunch met de leden van de gemeenteraad van Appingedam.