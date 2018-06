Nieuwe eigenaar Pegasus Ruitersport en Dierenspeciaalzaak

Pegasus Ruitersport en Dierenspeciaalzaak äan Zwet 39 in Appingedam is per 1 maart door Sandra Huesken-Holzmuller overgenomen van Abel Nieveen en Astrid Lagerweij. Zaterdag 23 juni is de grootscheepse heropening.

Sandra ziet de overname van de winkel, die goed bij haar hobby aansluit, als een mooie kans. Ze vertelt waarom. „Ik ben opgegroeid in de omgeving van Appingedam en heb ook hier mijn middelbare schoolopleidingen gevolgd. Ik ben altijd in de buurt blijven wonen. Nu woon ik op een boerderij in Siddeburen met mijn man, twee kinderen, 8 paarden en 3 honden. Sinds jaar en dag rij ik al paard, nu ongeveer 40 jaar en heb in het verleden ook heel veel wedstrijden gereden en dan met name in de springsport. Het hoogste wat ik hierin behaald heb is meerdere malen Gronings Kampioen in de klasse Z en ZZ en reservekampioen van Nederland.”

„Ik rij nu af en toe ook nog wel eens een wedstrijd, maar heb het stokje weer doorgegeven aan mijn dochter. Binnen ons gezin draait het veel om de paardensport. Mijn man heeft verschillende opleidingen gedaan van Monty Roberts met betrekking tot allerlei voorkomende problemen bij paarden, zoals trailerladen en gedragsproblemen. In het verleden heb ik ook veel lesgegeven op maneges en bezit ook hiervoor een ORUN Diploma.”

„Toen ik te horen kreeg dat Pegasus ter overname werd aangeboden zijn wij hier gelijk mee aan de slag gegaan. Dit was voor mij een ultieme kans om een eigen ruitersportzaak met dierenwinkel te beginnen. Inmiddels draai ik deze zaak alweer vier maanden. De winkel heeft een totale metamorfose ondergaan en er zijn verschillende nieuwe artikelen aan onze collectie toegevoegd.

‘Zaterdag 23 juni hebben we een spetterende heropening. We hebben deze dag allerlei verschillende acties, waaronder hoge kortingen, leuke prijzen, een springkussen, de mogelijkheid om cakejes te versieren en pony knuffelen. Er zal ook een tent op de parkeerplaats komen te staan met restanten tegen bodemprijzen. Deze dag kunnen er geen waardepunten worden ingeleverd en deze worden ook niet uitgedeeld „Iedereen is van harte welkom vanaf 09.00 tot 17.00 uur om onze vernieuwde winkel te komen bewonderen.”