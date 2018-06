Jan Huib Veninga pakt zilver op NK Roeien

Veninga kwam in de acht aan de start. De ploeg eindigde op minder dan een bootlengte achter de WK-selectie als tweede. Jan Huib traint al enkele weken elk weekend in Amsterdam met deze combinatieploeg.

Doelstelling van deze ploeg is om de WK-selectie uit te dagen en een uitzending af te dwingen naar de Coupe de la Jeunesse, een grote Europese wedstrijd die eind juli in Ierland wordt gevaren.

Broertje Maarten Veninga deed ook van zich spreken. Hij wist in de Jongens 16 acht zelfs te winnen. Helaas was dit veld door de roeibond niet aangewezen als officieel NK nummer.

Ook Eva Griep deed mee. In de dubbeltwee Startte zij met Vera Meijerhof uit Leeuwarden. Door een goede voorwedstrijd wisten zij zich in het grootste NK-veld te plaatsen voor de halve finales. Met een vierde plek eindigden ze in de B-finale, waarin ze de vierde plaats behaalden, tiende van Nederland. Voor de nog veertienjarige Eva een prima prestatie. In de eenpersoonsboot wist Eva ook de vierde plaats te halen in een mooi persoonlijk record