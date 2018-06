Gezellige drukte Stadshavenfestival Appingedam

Het weer werkte prima mee en het was steeds een drukte van belang bij de diverse bands en koren op de drie podia op het kerkplein, in de Dijkstraat en bij Paviljoen Overdiep. De markt met kofferbakverkoop trok meer kooplieden en meer publiek. Op het Overdiep deden ook de ondernemers eraan mee en doordat de markt aan het einde nog de belevenisroute het Gouden Pad door de mensen van Art Carnivale te bieden had, konden bezoekers te kust en te keur. Voor kinderen was er ook veel te doen. Het festival werd ‘savonds op het kerkplein afgesloten door een goed bezocht optreden van de salsaband Ache Cubano, met vele dansers.