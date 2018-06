Filmopnames Nederlands Moluks-Theaterproject in haven Delfzijl

Tijdens de draaidag (later werd ook in Sellingen gefilmd) van dit Nederlands Moluks-Theaterproject is de aankomst van Molukse KNIL soldaten in Nederland gereconstrueerd en hun overplaatsing naar ‘woonoorden’. De voorstellingen zijn te zien in september en oktober in Appingedam, Hoogkerk en Bovensmilde.

Aan de andere kant is een driejarig theaterproject over de Nederlands-Molukse geschiedenis. Tot en met 2020 worden er drie voorstellingen gemaakt over het onderwerp. Dit jaar, 2018, speelt de eerste voorstelling, ‘Een tijdelijk verblijf’ in de Molukse kerken in Appingedam en Hoogkerk en in de Waterstaatkerk in Bovensmilde. De hoofdrollen in de voorstellingen worden vertolkt door Roger Goudsmit, Nynke Heeg en Nel Lekatompessy (op film). De regie is in handen van Hiepie Hoogeveen.

Deze eerste voorstelling gaat over het verblijf van Molukse KNIL soldaten in Nederland vanaf 1951. Omdat na de onafhankelijkheid van Indonesië het thuisland niet meer veilig was voor Molukkers in dienst van het Nederlandse leger, werden zij massaal naar Nederland verscheept voor wat in eerste instantie een tijdelijk verblijf zou zijn in ‘woonoorden’ (vaak voormalig concentratiekampen).

Het was de bedoeling dat de aankomst in de haven en de reis naar het woonoord zo historisch correct mogelijk worden weergegeven. Daarom werd de reis gemaakt met een historische Dambus uit de jaren ’50 en kleedde kostuummaker Fokko Jelsma iedereen historisch correct aan.

Meer informatie: www.gedeeldeverhalen.nl.