Edwin Duursema wint Lamberink Makelaars Eemsmond Open 2018

Dat toernooi, onder de noemer Lamberink Makelaars Eemsmond Open 2018, werd een week lang tot en met zondag gespeeld. Met meer dan 100 deelnemers was het een zeer sterk bezet toernooi. Het niveau was dit jaar ook hoog, hetgeen mede voor veel publiek langs de kant zorgde. Er hing de gehele week een enorm gezellige en sportieve sfeer met prachtige wedstrijden. Zondag de prijzen in ontvangst genomen door de winnaars van de verschillende categorieën. Edwin Duursema wist dit jaar de eerste prijs in ontvangst te nemen van de hoogste categorie: Heren Enkel 3. Voor de Dames Dubbel categorie 3 werd de eerste prijs in ontvangst genomen door Celine Oosten en Kirsten Emmelkamp.