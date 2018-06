Azuro-zwemmer Ivo Kroes derde op NK Junioren

In het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion deed ook Amber Koning van Azuro mee aan de Nederlandse Junioren- en Jeugd Kampioenschappen lange baan. Vrijdag stond voor beide zwemmers de 50 meter schoolslag op het programma. Amber zwom net iets boven haar pr (36.74) en Ivo werd helaas gediskwalificeerd door bewegen bij de start.

Zaterdag verschenen beide zwemmers opnieuw aan de start voor de 100 meter schoolslag. Amber zwom een tijd van 1.21.44. Ivo zwom in de series in de ochtend een tijd van 1.10.34, waarmee hij zich wist te plaatsen voor de finale later op de middag. Ivo wist tijdens de finale zelfs opnieuw zijn tijd aan te scherpen met bijna 2 seconden in een zeer sterk deelnemersveld. Met een tijd van 1.09.24 op de klok wist hij in een zinderende finale de derde plaats te veroveren bij de Junioren 3 van Nederland.

Zondag werd door Ivo nog de 200 wisselslag gezwommen in een tijd van 2.26.99. De schoolslagspecialist kwam ook nog uit in de 200 meter schoolslag en wist een tijd weg te zetten van 2.35.47. Deze pr van bijna 2 seconden leverde hem de vijfde plaats op.

Amber kwam uit op de 100 meter vrije slag (1.04.24) en de 50 meter vlinderslag (30.51).