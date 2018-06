3000 Bezoekers genieten van ZZ Races

Op het langste nog bestaande stratencircuit van Nederland reden tussen Zeerijp en ‘t Zandt coureurs in negen klsssen hun rondjes. Hoewel het om een regelmatigheidsrace ging, draaiden veel rijders de gashendel toch flink open. Er waren niet veel schuivers. Voor één coureur die onderuit ging werd voor de zekerheid een ambulance opgeroepen. Hij hoefde niet naar het ziekenuis. Met een lichte hersenschudding was hij zelfs als eerste weg uit het rennerskwartier. Hij moest de boot naar Texel halen.

In dat rennerskwartier was het een levendigheid van jewelste. Het grasveld aan de Tolweg was omgetoverd in een reuze camping met honderden historische motoren. Er werd door de coureurs, veelal echte techneuten, gesleuteld aan de motoren, terwijl het publiek er gewoon bij mocht staan te kijken. Even verderop konden ze terecht in een soort openluchtrestaurant. Op het veld stond ook een serie elektrische motoren te pronken, naast een Tesla-bolide. De vooral in het zwart gestoken coureurs hadden daar amper oog voor. Ze genoten van het één zijn met hun motor en de aandacht voor hun hobby werd zeer op prijs gesteld.

De organisatie is buitengewoon tevreden over de hoge opkomst en kijkt alweer uit naar de volgende ZZ Races, in 2021.