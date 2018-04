Nieuwe School Uithuizen mogelijk pas over twee jaar open

De Nieuwe School in het Boukemapark in Uithuizen wordt nog niet in gebruik genomen.

Het advies van het Ministerie is om het nieuwe onderkomen voor de drie basisscholen in Uithuizen op een aantal punten te verstevigen.

In de school is gebruik gemaakt van een zogenoemde breedplaatvloer. Naar aanleiding van problemen met dit type vloer elders in het land, zoals de parkeerhal op vliegveld Eidnhoven, heeft de gemeente Eemsmond aanvullend onderzoek laten uitvoeren. „We willen zeker weten dat de vloer veilig is,” zegt onderwijswethouder Harald Bouman. „Wat het lastig maakt is dat nergens in Nederland een gebouw als onze school staat en dat door landelijke problemen de constructie-eisen zijn verzwaard. Niemand kan ons nu dus verzekeren dat de vloer veilig is. Om duidelijkheid te bespoedigen hebben we, een door het ministerie van Binnenlandse Zaken aangesteld, onderzoeksbureau ingeschakeld. Dat bureau komt tot de conclusie dat de vloer eerst op twee punten verstevigd moet worden, voordat aanvullend onderzoek mogelijk is.”

Het verstevigen van de vloer kan op verschillende manieren. „Je kunt denken aan het plaatsen van balken tot het vervangen van de hele verdiepingsvloer,” aldus Bouman. „Hoe dan ook, de werkzaamheden zijn zo ingrijpend dat de school niet op korte termijn open kan.”

In het slechtste geval kan de school pas over twee jaar in gebruik worden genomen. Hoeveel het verstevigen van de vloer gaat kosten is nog niet bekend. Dit is afhankelijk van de gekozen oplossing, maar kan een significante investering vragen. Hierover komt duidelijkheid als met alle betrokken partijen de verschillende scenario's zijn uitgewerkt.