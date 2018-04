Koningsdag Loppersum met grote vrijmarkt en megascherm

De verwachte duizenden bezoekers aan de Koningsdag op 27 april in Loppersum hoeven niets te misssen van het koninlijk bezoek aan de stad Groningen. De uitzending van de NOS is tussen 11:00 en 13:00 uur een megascherm te volgen zijn op het Marktplein.

Al om 6:00 uur begint de markt. Naast de honderden vrijmarkt- kleedjes en kraampjes is er een kinderkermis op de parkeerplaatsen van de winkeliers. Er zijn twee exposities, Fotoclub de Wiemers houdt in de Petrus en Pauluskerk een expositie met als thema Tegenlicht en de Historische Vereniging Loppersum heeft in het dorpshuis een expositie met als thema roken verboden. Muziek isn er van de Lopster Störmvogels, Muziekvereniging Concordia uit Siddeburen, DJ Peter Zuidhof en de band Boulevard op het Marktplein.

De organisatie heeft in samenwerking met verschillende Lopster verenigingen zo’n 100 mensen bereid gevonden twee uur als verkeersregelaar aan de slag te gaan. Parkeergelden die hierdoor gegenereerd worden komen rechtstreeks aan de deelnemende verenigingen ten gunste.