Hardloopvierdaagse nieuw evenement in Delfzijl

Dit jaar wordt voor het eerst een hardloopvierdaagse in Delfzijl gehouden. De organisatie is in handen van Atletiekvereniging Fivelstreek.

„Ik loop al heel lang met de gedachten rond,” vertelt initiatiefneemster Margriet van Angelen van Fivelstreek. „Elk jaar als de avondvierdaagse wordt gehouden denk ik van wat zou het mooi zijn als we een hardloopavondvierdaagse in Delfzijl hebben. Dit jaar heb ik de knoop doorgehakt en aan een paar leden van de atletiekvereniging gevraagd of zij mee wilden doen. Zij waren meteen enthousiast.”

„Ik vind het een heel leuk idee,” vertelt Ida Raske. „Het is een mooie aanvulling op de bestaande evenementen. Het leuke is dat we een clubje hebben gevormd van verschillende persoonlijkheden. Een vaste rolverdeling is er niet, maar we benutten elkaars sterke punten en ervaring. Dat is heel makkelijk vergaderen. Ook hebben we allemaal ervaring in het organiseren van hardloopevenementen. Sommigen bij de Stadsloop Appingedam en andere bij de Zeemijlenloop Delfzijl. Ik heb soortgelijke evenementen gezien in Amsterdam en Apeldoorn. De hardloopvierdaagse is heel groot geworden.”

„De hardloopvierdaagse is uniek in Delfzijl,” meent Wildrik Bulthuis. „Elke dag is er een andere route. De start en finish is elke dag op de atletiekbaan op het Sportpark Centrum. Het zijn routes van ongeveer 2,5 kilometer. Je kan starten tussen half 7 en 7 uur ’s avond en je bepaalt zelf hoeveel je loopt. Iedere ronde krijg je een armband. Het is mogelijk om één of meerdere avonden te hardlopen. De finish is om 8 uur ’s uur ’s avonds, dus als je een beetje doorloopt, ren je in 4 dagen 40 kilometer.”

„Omdat de wandelavondvierdaagse en de hardloopvierdaagse los van elkaar staan en om logistieke redenen zijn de wandelavondvierdaagse en de hardloopvierdaagse niet op dezelfde dagen. De wandelavondvierdaagse in Delfzijl wordt georganiseerd door wandelvereniging Spirit. Wij willen hen niet in het vaarwater zitten. De hardloopvierdaagse is van 28 tot en met 31 mei. We rekenen er de eerste editie op dat er minimaal 80 deelnemers zijn. Het is de bedoeling om het tot een jaarlijks terugkerend evenement te maken.”

„Het is geen wedstrijd,” vult Lisanne Benes aan. „Het is een recreatief evenement en de tijd wordt dan ook niet bijgehouden. Het gaat om de uitdaging. Een prijsuitreiking is er niet. Iedereen gaat naar huis met een gezonde snack. Iedereen kan deelnemen. Je hoeft daarvoor geen lid te zijn van onze vereniging. Inschrijven kan via de website www.avfivelstreek.nl.

Mark Giesolf