Claudia geniet van werk in Hof van Daam

„Het is leuk en erg gezellig werken bij Hennie in Hof van Daam,” zegt de 20-jarige Claudia Beuving. Ze is blij met de baan die ze daar heeft gekregen door inzet van de NOVO en het Eemsdeltacollege, een zogenoemde beschutte werkplek.

‘Niks moet, alles mag’, is het motto van de eigenaresse Hennie. En daarmee voelde Claudia zich meteen welkom en begrepen, want Claudia durft (nog) niet alles en had snel last van spanningen waardoor ze onzeker werd. Bijvoorbeeld in de bediening werken, dat heeft haar nooit echt aangetrokken. Maar waarom, eigenlijk... Omdat ze dacht dat ze het niet zou kunnen en het heel eng zou zijn. Dat valt echter best mee. Bij Hennie mag ze naar een tafeltje toelopen en een bestelling opnemen, het hoeft niet. Soms voel je je zeker en soms niet en heb je even iemand naast je nodig, dan is Hennie er voor haar en dat werkt voor Claudia goed. Zo goed zelfs dat ze nu in een unieke en bijzondere situatie terecht is gekomen: een zogenoemde beschut werk baan. Beschut werk is voor mensen die zijn aangewezen op een beschutte werkomgeving binnen Werkplein Fivelingo. Uniek en bijzonder is dat Claudia een dergelijke werkplek buiten Fivelingo heeft. Werkplein Fivelingo heeft dit in nauwe samenwerking met de NOVO en de werkgever kunnen realiseren.

„Ik had nooit gedacht dat ik in een ‘normale’ koffie-, en theeschenkerij zou komen te werken,” vertelt Claudia. Ze heeft per 1 maart een contract voor 28 uur per week bij Werkplein Fivelingo gekregen.

Claudia zat op het Praktijkonderwijs van het Eemsdeltacollege in Appingedam. Jan Willem de Kok was haar stagedocent en ze kwam vanuit een stage bij kerkje Nicolaas van de NOVO in de bakkerij te werken. Jan Willem heeft samen met de begeleiders van NOVO Dagbesteding vanaf het begin goed in kunnen schatten wat de mogelijkheden van Claudia waren. Ze hebben samen met haar een route uitgestippeld. In de periode van sluiting van het kerkje en de bakkerij waar Claudia stage liep, kwam Jan Willem met het idee om bij Hof van Daam te gaan werken. ‘Ik heb misschien iemand voor je,’ zei Jan Willem tegen Hennie. „Vanuit meerdere stagebemiddelingen weet je op den duur wat past,”legt Jan Willem uit. „Dus Hennie vertrouwde er meteen op dat dit iets kon worden.”

Teamcoördinator Lisette van der Veen van NOVO Dagbesteding in Appingedam geeft aan dat deze onderlingen netwerken erg belangrijk zijn om te kunnen komen tot deze vrij unieke participatiebaan. „Natuurlijk valt en staat het met de inzet en betrokkenheid van Hennie om Claudia in dienst te nemen,”weet Lisette. „Maar vooral door de inzet en het doorzettingsvermogen van Claudia is het gelukt.En gelukkig hadden ze de juiste klik. Want dat is in dit geval misschien wel het allerbelangrijkste geweest, die klik die deze twee samen hebben. Het is geweldig dat dit zo gelopen is, wij laten haar met veel trots gaan.”.

„We maken ‘s morgens een lijstje met wat we die dag willen of moeten maken, een echt werkschema,”omschrijft Claudia haar werkzaamheden. „Mijn specialiteiten zijn op dit moment de lemoncello-taart en de heerlijke bokkenpootjestaart. De voorbereidingen voor een high-tea vind ik het allerleukste, omdat dat iedere keer weer anders is. De latte en chocomel vind ik nog eng om te maken, er komt warme stoom bij vrij. Ik hoef het niet per se te doen, andere dingen kan ik wel goed. We maken nu samen leuke plannetjes voor in de vakantieperiode.”

Hennie geeft aan dat ze met de komst van Claudia zweer meer ruimte heeft en meer vrijheid om breder te kunnen denken. Het maken en bedenken van nieuwe, lekkere producten doen ze samen in de keuken, gewoon door het samen te doen en bezig te zijn.

„Claudia heeft zich enorm ontwikkeld en kan goed zelfstandig werken,”constateert Hennie. „De meerwaarde van Claudia in de keuken geeft mij vrijheid om weer creatief te denken.”

Claudia werkt op maandagmiddag en dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur.