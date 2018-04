Boek over bekende melkboer Tiemen in Middelstum

Op Ewsum in Middelstum vindt zaterdag 28 april de boekpresentatie plaats van Tiemen, melboer van ‘t Hogeland. Het is geschrevenn door zijn dochter, Margriet van Dijken.

Wie is er niet groot geworden met een melkboer (later SRV-man) aan de deur? Decennia lang kwam in elke wijk, dorp en gehucht zo’n kleine ondernemer de zuivelproducten aan huis brengen. Het verhaal van dat uitstervende beroep moet hoognodig verteld worden. Dat gebeurt in dit boek aan de hand van een van hen: Tiemen. Ruim veertig jaar trok hij langs zijn klanten, eerst, samen met zijn vader, met een bakfiets, uiteindelijk met een rijdende winkelwagen.

Tieman was melkboer op het Hogeland in Groningen, tot er in de zomer van 2015 door een verkeersongeval een abrupt einde aan zijn leven kwam. Op 59-jarige leeftijd werd hij voor zijn huis in Middelstum geschept door een passerende automobilist. Tot ontroering van zijn gezin ontvingen ze honderden kaarten met persoonlijke verhalen van trouwe klanten. Voor veel mensen was hij melkboer en mantelzorger ineen.

Deze persoonlijkeen liefdevolle verhalen brachten zijn dochter ertoe deze geschiedenis op te schrijven. Tiemens levensverhaal is de rode draad van het verhaal. Het is nadrukkelijk meer dan een familiegeschiedenis, het is een ode aan het vak van de melkman en tegelijkertijd ook een kleine cultuurgeschiedenis van het leven op het platteland, helemaal in de stijl van Frank Westerman.

Ruim veertig lang bracht Tiemen de dagelijkse levensmiddelen bij de mensen aan huis. Als zestienjarige jongen nam hij de melkloop over van zijn ernstig zieke vader. Hij groeide mee in het vak, ‘van bakfiets tot rijdende winkelwagen.’ Hij zag hoe de kleine middenstanders het verloren in de prijzenoorlog met de grote supermarkten, hoe de mensen wegtrokken uit de kleine dorpjes en hoe de voorzieningen afnamen. Tiemen was met zijn rijdende winkelwagen, ‘uw mobiele supermarkt’, op het laatst vaak de enige mogelijkheid om boodschappen te doen, of om geld te pinnen, in de kleine plaatsjes op het platteland.