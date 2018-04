Aangepaste route 27e Pinkster-Zeedijk-Wandeltocht

Vorig jaar verschenen er 113 vroege vogels aan de start bij het Eemshotel. De deelnemers worden om 7.00 uur verwacht bij het Eemshotel, van waaruit men met een touringcar naar de start zal worden gebracht. Gezien de grote belangstelling dit jaar, is ook nu weer besloten de touringcar voor de tweede keer laten rijden en deze zal omstreeks kwart voor acht vanaf het Eemshotel vertrekken.

De start van deze 12 kilometer lange wandeltocht vindt rond 7.20 uur plaats in, naar alle waarschijnlijkheid, Spijk. Dit omdat de dijk verhoogd en verbreed wordt en het niet mogelijk is onder langs of over de dijk te lopen. Aan de exacte route wordt om dit moment door Spirit gewerkt, maar het zal dus voornamelijk een dijk-zicht wandeltocht worden.

Bij binnenkomst zal voor de wandelaars in het Eemshotel een heerlijk ontbijt klaar staan, terwijl men tevens een herinneringsmedaille ontvangt.

Aanmelden kan via: wsvspirit@gmail.nl. Er kunnen maximaal 120 wandelaars meedoen.