Wethouder Sandra Herkströter van Eemsmond hervat werkzaamheden

Wethouder Sandra Herkströter (SP) van de gemeente Eemsmond pakt haar werkzaamheden weer op. Op 4 mei is ze aanwezig bij de dodenherdenking in Uithuizermeeden.

Herkströter kwam eind vorig jaar ziek thuis te zitten. „Ik heb veel rust gehouden en goed nagedacht. Op dit moment het ik het gevoel dat ik de hele wereld weer aan kan. De komende tijd zal blijken of dit ook echt zo is,” aldus Herkströter. In overleg met de overige collegeleden, die een deel van haar portefeuille hebben overgenomen, neemt Herkströter weer taken over. „Het eerste waar ik me weer graag mee bezig wil houden is de schuldhulpverlening. Verder sluit ik snel aan bij de gezamenlijke collegevergadering met Bedum, Winsum en De Marne, om weer grip te krijgen op de herindeling.”