Sytha 2.0 Spijkergoed van start in voormalige Lake Side

Het is een bewogen periode geweest voor moeder en dochter Sytha (jr) Koolhof en Sytha (sr) van der Knaap. Het is een bijzondere periode geweest,” vertelt Van der Knaap. „”We waren jarenlang franchisenemer van Lake Side in Delfzijl en op 20 februari van dit jaar was er een franchisebijeenkomst in Vianen, waar het hoofdkantoor zit. Op de weg er naar toe had ik al een dubbel gevoel. Helaas bleek dat gevoel juist te zijn. Binnen 10 minuten werd ons medegedeeld dat Lake Side failliet is en binnen een paar minuten later hadden we te maken met curatoren om de afwikkeling te regelen.”

„Ik dacht eerst dat het wel mee zal vallen,” vult Koolhof haar moeder aan. “Al snel bleek dat het einde definitief was. Meteen schiet er van alles door je heen. Wat ga je doen met het personeel en de huur van het pand? Aangezien een franchisenemer volledig zelfstandig is, draai je zelf voor de kosten op. Sommige franchisenemers gaven al snel aan zelf verder te willen en anderen wilden meteen stopten.”

„Onze eerste gedachte was ook om te stoppen en in loondienst te gaan,” erkent Van der Knaap. „Maar nadat we op 9 maart de deuren sloten, kregen we steeds meer vragen van klanten of we ook weer opengaan. We hadden net alles afgewikkeld, maar het idee voor een eigen winkel begon wel te leven. Dit des te meer omdat de huur van het winkelpand in de Landstraat nog een paar maand doorliep.”

„We hebben het er thuis met onze partners over gehad en zij steunden ons in het plan om eigen zaak te beginnen. Het was toen zaak om haast te maken. Als je verder wit, moet je niet te lang wachten anders zijn de mensen je snel vergeten. Het spannendste was om de financiering rond te krijgen. Gelukkig konden we daarbij een beroep op de Kredietunie en dat ging sneller dan verwacht. In het weekend van Pasen was het rond. Op vrijdag hebben we het gesprek gehad en een dag later was het klaar. Helemaal super. Het zegt ook veel over het vertrouwen in elkaar.”

„De volgende stap was om een nieuwe naam te verzinnen,” vervolgt Koolhof. „Even hebben we gedacht om misschien met de andere franchisers wat op te zetten. Maar de praktijk is dat een ieder al snel zijn eigen weg gaat. We hebben onderling nog wel regelmatig contact. De nieuwe naam van de winkel is Sytha 2.0 Spijkergoed. Een naam met een dubbele betekenis. Onze voornaam is er in verwerkt. Het 2.0 staat voor een nieuwe start en we gaan voornamelijk spijkergoed verkopen, dus spijkergoed! Er gaat wel wat veranderen. De winkel wordt helemaal omgebouwd en je zal de zaak niet meer herkennen. Alles wordt veranderd in onze eigen stijl. We gebruiken daarvoor het vorige inventaris, wat ons eigendom is. We gaan het op een creatieve manier hergebruiken en we maken alles met de hand zelf. Gelukkig krijgen we daarbij hulp. Maria is ook weer bij ons komen werken. Zij helpt zelfs in haar eigen vrije tijd om de winkel klaar te krijgen. Dat geeft een goed gevoel.”

„Het concept blijft ongeveer hetzelfde, maar toch zijn er veranderingen,” legt Koolhof uit. „Het uitgangspunt is dat iedereen hier terecht kan voor een goede spijkerbroek. Er gaan een paar merken uit en er komen een paar merken bij. Er komen ook een paar goedkopere merken bij. Sommige kledingstukken zijn ook te krijgen in een grotere maat. We gaan van xl naar xxl. Er komt een x’je bij. Het zijn trouwens niet alleen spijkerbroeken die je bij ons kunt kopen. Ook shirts en truien zitten in de collectie.”

„We gaan op 3 mei de deuren weer open. Tot die tijd zijn we druk bezig om alles af te krijgen en dat is een hele klus. We zijn dagelijks van 8 tot half 10 bezig. Het is ook een hele onderneming om winkel in een kleine maand van de grond te krijgen.”

Mark Giesolf