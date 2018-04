Opmerkelijke combinatie dirigent en popkoor

Het is niet bijzonder dat een koor eens in de zoveel tijd een koor een andere dirigent in dienst neemt. Met Roy McKaren heeft het popkoor Mixed Melody uit Appingedam wel een heel bijzondere dirigent in huis gehaald.

APPINGEDAM „Het is een hele verandering,” geeft bestuurslid Martha Boer van Mixed Melody toe. „Roy is een compleet andere dirigent dan onze vorige dirigenten. Roy speelt in diverse bands. Hij speelt moderne rock- en popmuziek. Met Roy geven we uitvoering aan een koers die we al langer wilden varen. We spelen al enkele jaren hetzelfde repertoire en op den duur wil je wat anders. Toen we afscheid namen van onze vorige dirigent, wilden we ook compleet wat nieuws.”

„Wij repereteren in het ASWA-gebouw in Appingedam en in hetzelfde gebouw heeft Roy ook zijn eigen muziekschool, Muziekschool Appingedam. We hebben elkaar op de gang al eens kort gesproken. Dus toen we op zoek waren naar een nieuwe dirigent bood Roy aan om dit een keer te proberen.”

Voor het popkoor was dat wel een hele verandering. Naast het andere genre dat McKaren speelt, is ook het uiterlijk en de levensstijl van McKaren anders dan de leden van Mixed Melody. „Als muzikant heb ik een onregelmatig leven en ook heb ik enkele tatoeages,” geeft McKaren aan. „Dat is een ander leven dan de meeste mensen hebben. Verder heb ik al diverse jaren Muziekschool Appingedam en geef ik les aan zowel kinderen als volwassenen. Ik had al langere tijd de wens om een vrouwenkoor op te richten en was al druk bezig met de voorbereidingen. Toen Mixed Melody op mijn pad kwam, heb ik mij aangeboden. Van beide kanten beviel het goed. Het leuke is dat het een gevarieerd koor is. Het oudste lid is 70 en het jongste 30 jaar. Dat is heel leuk. De voorwaarde die ik had, is dat ik mijn eigen stempel op het koor kan drukken. Ik wilde niet met het werk van mijn voorgangers bezig zijn. Dat paste mooi bij het doel dat Mixed Melody voor ogen had. Het koor wil zelfs een eigen concert houden. Een mooie uitdaging, die ik graag aan ga.”

Mark Giesolf