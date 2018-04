Nieuwe en duurzame productie-omgeving Hovécon

Hovécon in Delfzijl gaat investeren in een drie machines, waardoor een nieuwe, duurzame en ergonomisch verantwoorde productie-omgeving ontstaat.

De aanschaf zorgt voor een onderscheidende positie van het bedrijf op de markt en levert op termijn vier nieuwe medewerkers op (MBO). De provincie Groningen draagt € 50.000 bij aan deze investering.

Hovécon is gevestigd in Delfzijl en is gespecialiseerd in constructie, apparatenbouw en technische dienstverlening. Onlangs is het bedrijf gecertificeerd in NEN 1090 klasse 1 en 2. Door deze certificering geniet Hovécon een voorkeurspositie bij de klanten, die veelal 24 uur per dag produceren. Bij Hovécon werken op dit moment 11 medewerkers.

Om 24 uur per dag, 7 dagen in de week aan de klanteisen te kunnen voldoen, moet zowel het personeel als het machinepark van Hovécon op een hoog niveau functioneren. Met het personeel heeft Hovécon inmiddels de nodige stappen gezet: door continue opleiding zijn de medewerkers breed inzetbaar. De aanstaande investering in de verschillende machines maakt het plaatje compleet. Directeur/eigenaar Homme van der Veen heeft hoge verwachtingen: „Met deze investering kunnen wij sneller en een breder assortiment aan diensten en producten aanbieden, zonder daarbij nog afhankelijk te zijn van toeleveranciers.”

De machines zorgen voor een efficiënte productie-omgeving en voor minder belasting van de medewerkers en van het milieu.