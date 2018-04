Marathon Londen voor goede doel

Die zet zich in om gehandicapte kinderen met hulpmiddelen de kans te geven om op hun niveau te kunnen sporten. „Wat is er nu mooier om met 40000 gezonde lopers die met plezier hun sport bedrijven geld in te zamelen voor de mensen waarvoor dit niet zo vanzelfsprekend is,” vindt Hoekema. „Wij hebben op allerlei manieren getracht om een vooraf afgesproken bedrag van 1900 pond (2250 euro) bij elkaar te sprokkelen. De kick off werd gegeven door een startbedrag van mijn werkgever Control Seal in Appingedam. Toen zijn we verder gegaan met brainstormen over hoe we het geld bij elkaar kunnen krijgen.”

We is in dit geval een groep van zeven man. Ze gaan allemaal naar Londen, maar Kees is de enige die zich waagt aan de 42 kiometer en 195 meter. „Sinds een paar jaar zijn we met deze marathonclan op pad om marathons in diverse steden te lopen en van de lokaties te genieten. Ik ben de enige loper en de overige zes zijn mijn vaste supporters. En die dragen ook flink bij. Renee, bij voorbeeld, ontwerpt en maakt ie beroepsmatig zelf meubels. Hij bood aan een meubelstuk te maken en de helft van de verkoopprijs te schenken aan de stichting. Later kwamen hier ook nog kaasplanken bij die gretig werden afgenomen. Met de groep hebben we ook al in het dorpshuis in Garrelsweer getaan om mosterdsoep en hamburgers te verkopen. Was ook nog leuk om te doen ook.”

„Ook hebben we wijn ingekocht die door Hessel en Marleen werden voorzien van nieuwe etiketten en tegen een kleine meerprijs zijn verkocht, tot zelfs in Friesland toe . Mijn vrouw Lilian heeft ook heel wat van deze flessen in ons restaurant (Visrestaurant De School) verkocht. Sommige mensen betaalden spontaan nog meer als ze hoorden waar het geld naar toe ging.”

Het laatste geld is binnengebracht door de 42.195 meters aan VIP’s te verkopen. „Die worden op de dag van de marathon met foto’s en filmpjes via Whatts App op de hoogte gehouden van mijn te lopen kilometers. Bijna 60 mensen doen hier aan mee.”