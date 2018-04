Lil’Kleine hoofdact Dijkfeest

Lil’Kleine is de hoofdact op het Dijkfeest van de 142e editie van de Pinksterfeesten in Delfzijl.

De organisatie doet met de komst van de populaire rapper een handreiking naar de jeugd voor dit familiefeest op Pinkstermaandag. Het aantrekken van lokale held Pieter van der Zweep, die afgelopen jaar landelijk in de schijnwerpers stond, sluit daar bij aan. De andere trekkers zijn allroundband Papa di Grazzi en Ronnie Ruijsdael, die voor feestmuziek gaat zorgen. De organisatie heeft nog ruimte in het budget voor een andere artiest die nog geboekt moet worden.

Het nieuwe bestuurslid Eddie van der Molen van de organiserende Koninklijke Zeil- en Roeivereniging Neptunus, die Harrie Houwerzijl heeft vervangen, zorgde er niet alleen voor dat de vijf bestuursleden, vanwege een andere maatvoering, in nieuwe pakken zijn gestoken. Van der Molen heeft een actie op touw gezet om Tientjesvrienden te werven om nog meer geld voor het feest vrij te kunnen maken. De vereniging heeft al vele sponsors, maar dat dat kan volgens Van der Molen net dat beetje rek geven aan de mogelijkheden van het vijdaagse evenement. Op de website van Neptunus is aangegeven dat men via een sms’je of email voor een tientje donateur kan worden. „Ik reken op tussen de 500 en 2000 donateurs in het eerste jaar,” aldus de nieuwkomer.

Het Dijkfeest kan overigens gewoon op het huidige strand plaatsvinden, ondanks de versterkingswerkzaamheden aan de dijk. Ook het Vennenplein blijft beschikbaar voor het evenement.

Pinkstermaandag wordt in de Evenementenhal afgesloten met een optreden van de Queen tibuteband Queen Forever in de Evenementenhal. Even daarna, om 23.00 uur, is het afsluitende vuurwerk in de haven.

De Pinksterfeesten beginnen op woensdag 16 mei met de kermis en de voorronde van het nationaal kampienschap voor standwerkers op de markt. Op donderdag is de Scholierenloop, voor het eerst op het Vennenplein, één van de belangrijkste onderdelen en vrijdag maken de schepen Dampfeisbrecher Wal uit Bremerhaven, Zr. Ms. Naarden van het Zeekadetkorps, de (hybride) ASDsleepboot van de Koninklijke Marine uit de Noordzeeklasse en museumschip Emma hun opwachting. ‘s Avonds klinken er shanties door de straten en vanaf dan gaat ook de horeca zich extra roeren. Die hebben dan drie tot vier avonden live muziek van vele artiesten.

De zaterdag is ingeruimd voor de officiële opening van de Pinksterfeesten en sportieve onderdelen. Op het Damsterdiep vinden roeiwedstrijden plaats en rond de gracht kan de jeugd meedoen aan viswedsstrijden. Hengels worden beschikbaar gesteld. ‘s Middags is er het compleet nieuwe onderdeel Fites ‘m d’r in van de stichting Volle Kracht over de Gracht. Er moet over een 30 meter lange baan over de gracht worden gefietst, die in het midden slechts 35 centimeter breed is. Er is ook een tandemonderdeel. Deelnemers kunnen zich nog aanmelden. Entertainer Henk de Haan praat de zaak aan elkaar. De opbrengst gaat naar de Stichting Niet voor Nicks. Diezelfde stichting krijgt ook de opbrengst van de bijna tegelijk gehouden estafetteloop van de Centrumkerk naar Hoogezand en Uithuizermeeden.

In de Centrumkerk zelf , waar op het voorplein partytenten worden opgesteld, wordt bij uitzondering een extra evenementje gehouden. Het gaat om een pubquiz, waarvoor teams zich begin mei kunnen inschrijven. Het is de bedoeling dat de hoofdprijs van 1000 euro ‘terugvloeit’ in de horeca.

De Zotte Zondag staat ook weer op het programma. De artiesten zijn Wia Buze, De Troubadours, de Eemsmond Bigband en Wir sind Spitze! Daarvoor is dan al het sliksleeën afgewerkt aan de, vanaf de dijk gezien, rechterkant van het Eemshotel. In de verte zijn dan wellicht ook de deelnemers aan de zeilrace te zien.

De zondag eindigt in de Evenementenhal met een Hollandse Avond, waarop onder Sieneke optreedt. Op zondag en maandag is er in de haven een roadshow van de Marine.