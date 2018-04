Leerlingen bezoeken synagoge en graven

Zestien leerlingen van het Eemsdeltacollege (vwo 3) zijn bezig met het maken van een portret van Maurits Nieweg, die op 16-jarige leeftijd in Sobibor om het leven is gebracht. Maurits zat destijds op de RijksHBS, een voorloper van hun school.

Vorige week stond in het teken van zoveel mogelijk informatie verzamelen over Maurits en zijn familie. Het begon met een bezoek aan de synagoge. Daar vertelde gids Henk Dijkstra uitgebreid en aansprekend over de Joodse geschiedenis van Appingedam. Uit de reacties blijkt dat de leerlingen daar erg veel van hebben opgestoken. En voor bijna iedereen was het de eerste keer dat ze de synagoge van binnen zagen: ‘wat een prachtig gebouw’.

Daarna volgde een bezoek aan de Joodse begraafplaats. Volgens Joods gebruik kregen de mannen/jongens daar een keppeltje op en kreeg iedereen steentjes om op de grafzerken van Maurits zijn grootouders te leggen.

Op de begraafplaats nam een groepje leerlingen het gidsen van Henk over en leidde zelf de andere leerlingen naar de graven van Heiman Sleutelberg en Mozes en Rachel Nieweg-Polak. Dat gidsen ging Kevin, Nienke en Zoë goed af, maar was best wel spannend:

„Het was wel een grote verantwoordelijkheid, omdat iedereen ons volgde. Maar omdat we vooraf onderzoek hadden gedaan, konden we de graven snel vinden. Wij wisten dus van te voren waar de graven lagen, en de rest niet. Dat was best leuk…”