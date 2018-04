Delfzijl regionale koploper in vernieuwing

Dat blijkt uit het onlangs door de stuurgroep MEDAL PLUS woningmarkt- en bewonersonderzoek Noord- en Midden-Groningen. De resultaten, conclusies en aanbevelingen uit de onderzoeken gebruikt de gemeente ook in de uitvoeringsprogramma's van de woonvisie en gebiedsvisie.

De gemeente Delfzijl is al vele jaren volop aan het investeren in vernieuwing en is daarmee koploper binnen de MEDAL-regio. Delfzijl investeert onder meer in nieuwe woningen op kansrijke locaties bij voorzieningen, in alle dorpen één dak (dat ervoor zorgt dat elk dorp een dorpshuis krijgt) en in integrale kindvoorzieningen. Ondertussen verdunt Delfzijl vanaf de randen. Door stapsgewijs steeds éérst voor aantrekkelijk aanbod te zorgen en kort daarna verouderd bezit te slopen, verleidt Delfzijl mensen maximaal om te blijven. Met deze ontwikkelingen loopt Delfzijl voor op andere gebieden waar sprake is van huishoudenskrimp. Daar waar de vernieuwing is afgerond werpt dit ook al zijn vruchten af. De tevredenheid onder inwoners is hier hoger en de waardeontwikkeling is relatief gunstig. Deze conclusies van het woningmarkt- en bewonersonderzoek bevestigen dat Delfzijl toekomstbestendige keuzes maakt.

„Wij zetten gezamenlijk met inwoners onze schouders eronder om nu én in de toekomst prettig te kunnen wonen en leven in onze gemeente,” aldus wethouder IJzebrand Rijzebol. „Ik ben blij dat uit het bewonersonderzoek de eerste voorzichtige conclusies getrokken kunnen worden dat onze inwoners tevreden zijn over onze aanpak. Deze koers gaan we de komende jaren krachtig doorzetten.”, aldus wethouder IJzebrand Rijzebol.

Delfzijl moet er rekening mee houden dat ze demografisch in een andere fase terechtkomt: waar de huishoudensafname tot nu toe sterk migratie-gedreven was, wordt dat de komende jaren steeds sterker gedreven door sterfte. Hierdoor zijn er aanvullend oplossingen nodig voor met name de koopsector en bovendien verspreid over de hele gemeente: stad én dorpen. Bijvoorbeeld door levensloopbestendige en energiezuinige woningen te bouwen.

Een aantal ontwikkelingen beïnvloedt de woningmarkt in Delfzijl. De lage woningprijzen en lage kooprente veroorzaken concurrentie tussen huurwoningen en goedkope(re) koopwoningen. De aardbevingsproblematiek en de krimp hebben daarnaast forse invloed op de woningmarkt in het gebied. Al met al vragen deze ontwikkelingen om maatschappelijk verantwoord, actief ingrijpen door de overheid met een krachtig maatregelenpakket.