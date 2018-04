Waterpolodames Azuro kampioen

In het duel met de nummer 2 in de competitie, Moby Dick uit Coevorden, hebben de dames door goed en sterk samen te spelen de directe concurrent op de knieën gekregen. De winnaar van dit duel zou kampioen worden en zowel vanuit Coevorden als vanuit Delfzijl waren vele toeschouwers aanwezig om deze spannende wedstrijd te volgen.

In de eerste periode begon Moby Dick sterk via een midvoor actie, hun sterkste wapen, met 0-1. De Azuro dames lieten zich niet van de wijs brengen en Nienke Kiewiet, Esther van Zanten, Lisa Grashuis en Sanne Scholten wisten de score om te buigen naar 4-1. In het laatse deel van de eerste periode wist Coevorden nog 4-2 te maken en direct daarna kon Sylvia Overgauw de 5-2 binnen schieten. Door goed samenspel in de verdediging wisten Mijke Wijnroks en Naomi Cramer de aanvallen af te slaan en de ballen te veroveren. Daarnaast wist keeper Janet Douma met snelle reflexen een aantal van de doorkomende ballen te keren.

In de tweede periode kwam Moby Dick sterk terug en wist twee doelpunten te makenn. Sanne Scholten wist ook te scoren, waardoor de tweede periode met 6-4 werd afgesloten. In de derde periode was het alle hens aan dek en volop verdedigen en aanvallen. Met meerdere aanvallen en man-meer- situaties wisten de dames van Azuro de stand te bepalen op 10-4. Er waren doelpunten van Sanne Scholten, Sylvia Overgauw, Esther van Zanten en Sieta Muller. Bij één van de aanvallende acties raakte Sanne geblesseerd en moest de strijd opgeven.

In de laatste periode was het vooral belangrijk om de rust te bewaren en de voorsprong goed te verdedigen. Rosalie Cramer en Marthe Wijnroks wisten met meerdere zwemacties meerdere keren de bal te veroveren en voor het doel een aantal vrije ballen en strafworpen te verkrijgen. In deze gelijkopgaande periode maakten Sieta Muller en Sylvia Overgauw de treffers voor Azuro, terwijl ook Moby Dick nog twee keer tot scoren kwam. De eindstand van 12-7 was voldoende voor een traditionele duik in het zwembad. Ook trainer Marcel Cramer werd op deze manier geëerd. De coach heeft inmiddels twee kampioenschappen kunnen vieren.

De wedstrijd werd overigens ook vanuit Australië met spanning gevolgd. Daar verblijft speelster Marlies Cramer.