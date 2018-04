Sharyl van Wijk wint All Style Fight Games

Sharyl van Wijk van TA Jan Ekema uit Appingedam heeft zaterdag op de All style fight games in Hoogkerk twee eerste plaatsen behaald.

Het was voor Sharyl, die zelf taekwon-do beoefent, de eerste keer dat zij aan een All style toernooi deelnam. Het was dan ook even vreemd om tegen sporters die karate, pentjak silat en kempo beoefenen, te vechten.

De tactiek, die haar coach Jan Ekema had uitgedacht, voerde ze goed uit. Af en toe gaf haar coach tijdens het sparren nog wat corrigerende aanwijzingen die ze direct perfect opvolgde. Haar eigen klasse won ze dan ook overtuigend, maar dat was nog niet genoeg. Sharyl was ook ingeschreven voor de open klasse waar ook een aantal zwaardere dames zich voor hadden ingeschreven. Sharyl was echter op dreef en scoorde met verschillende traptechnieken en combinaties daarvan. Ze moest in de finale nog even een stevige waarschuwing verwerken omdat ze haar geliefde neerwaartse trap perfect op het hoofd van haar tegenstander plaatste. Bij taekwon-do levert dat drie punten op, bij een All Style toernooi is deze techniek verboden. De voorsprong van Sharyl was echter ruim voldoende zodat ze ook de open klasse won.