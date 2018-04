Kledinginzamelbakken voor Maxima

Er komen steeds meer mensen met een uitkering of een laag inkomen, zoals zzp’ers, gratis winkelen bij Kledingbank Maxima boven de Bibliotheek in Delfzijl.

Extra kleding is dus zeer welkom. Er zijn daarom kledinginzamelbakken geplaatst bij het Bewonersbedrijf in Delfzijl-Noord; Centrum Kabzëel in Appingedam en in Wiemersheerd in Loppersum: Deze bakken worden wekelijks geleegd.

Bij Kledingbank Maxima kunnen mensen met een uitkering of een inkomen tot 110% van de bijstand uit de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Ten Boer komen winkelen. Bijna 900 bezoekers kiezen elk half jaar ongeveer 10.000 stuks kleding uit. Maxima is een modezaak zonder kassa; er is nieuwe en modieuze gebruikte kleding.

De kledingbakken zijn gemaakt door het bedrijf Leerbouwen uit Farmsum, waar mensen tot vakman worden opgeleid. Eén van de bakken heeft het bedrijf gratis beschikbaar gesteld.