Vereniging Nederlandse Gemeenten bezoekt Appingedam

Op vrijdag 13 april 2018 heeft Een delegatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft vrijdag een bezoek aan Appingedam gebracht. Doel van het bezoek was om inzicht te krijgen in de aardgas- en bevingsproblematiek in Groningen.

De delegatie heeft onder andere de wijk Opwierde bezocht waar de versterking van woningen in volle omvang actueel is. Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Appingedam: „Op het verzoek van de VNG om meer te horen en te zien over de aardbevingsproblematiek in Groningen, ben ik direct ingegaan. We merken dat een bezoek aan dit gebied veel bijdraagt aan het beeld dat partnerorganisaties hebben van de problematiek. We hopen dat de VNG, door wat ze vandaag hebben gehoord, de aardbevingsgemeenten extra kunnen ondersteunen.”

De delegatie van de VNG werd door Hiemstra en wethouder Annalies Usmany ontvangen. Per fiets is de wijk Opwierde bezocht om een indruk te krijgen van de versterking. Aan het afsluitende gesprek namen ook de burgemeesters van Eemsmond (Marijke van Beek) en van Midden-Groningen (Rein Munniksma) deel. Centraal stonden de gevolgen van de aardgaswinningen en de uitvoering van de verschillende maatregelen voor herstel van schade, versterken, verduurzamen en de leefbaarheid.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is de koepelorganisatie van alle gemeenten. De VNG behartigt de belangen van de gemeenten en voert gemeenschappelijke diensten voor gemeenten uit.