De politie heeft zaterdagnacht een auto gevonden in een sloot langs de Lellensterweg bij Stedum. Er zaten geen mensen in, maar agenten troffen wel een bijzondere lading aan in de auto.

In de kofferbak vonden ze namelijk een aantal vaten met daarop het etiket een bijtende vloeistof. Hoe de auto in de sloot terecht is gekomen en waarom er chemische stoffen aanwezig waren, is niet bekend.

De politie doet onderzoek naar het voorval.