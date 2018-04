Logopediste en longarts bij Longpunt Delfzijl

Longpunt Delfzijl heeft dinsdag 26 april om 15.00 uur twee onderwerpen in de Kruiskerk in Delfzijl.

Wat kan een logopediste betekenen voor een longpatiënt? Mevrouw Jacobs, logopediste van het OZG zal hier over vertellen. Na de pauze neemt longarts dr. J.W. de Jong van het OZG de middag over en zal vertellen over Wat als de ziekte vordert? Er is alle gelegenheid om vragen te stellen.

Voor patiënten en hun omgeving is Longpunt de plek om ervaringen uit te wisselen, tips op te doen en zorgen te delen. Voor zorgverleners is Longpunt de plek waar zij hun patiënten in een groep kunnen ontmoeten en mogelijk verder verwijzen. Voor vrijwilligers is Longpunt de plek waar zij het leven van longpatiënten helpen verbeteren.

Meer iInformatie via tel. (06) 24399912 (Longfonds, Carla Witpeerd).