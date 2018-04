Ballenvanger voor NEC Delfzijl

Eduard Mulder is blij met deze gift. „Mede omdat hij ook nog eens demontabel is. We kunnen hem nu weghalen als er andere activiteiten van medegebruikers op het sportpark zijn. Het was ook een hele kostenpost voor onze vereniging, maar dat is dus nu bijgedragen door de Club van 50.”

De Club van 50 heeft in het verleden nog meer geschonken aan de vereniging, zoals een terrasoverkapping bij de kantine en een kaartverkoophokje bij de kunstgrasvelden. Johan Schudde van de Club van 50: „De leden betalen 50 euro, kunnen dan gratis naar de thuiswedstrijden van het eerste elftal en in de kantine hangt een bord met alle namen van de leden. We hebben nu zo’n 75 leden en met het ingelegde geld kunnen we leuke dingen voor onze voetbalvereniging doen.”

De ballenvanger bewees deze middag gelijk zijn dienst tijdens de wedstrijd NEC Delfzijl- DESZ. Deze wedstrijd eindigde in een 2-2 gelijkspel.