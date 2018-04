Avond tegen windmolenpark in De Bolder

DELFZIJL Een aantal organisaties dat zich zorgen maakt over het toenemende aantal windmolens houdt vrijdag 20 april om 19.30 uur een avond van verzet.

Het gaat met name om windparken in de buurt van Nieuwolda, Woldendorp, Wagenborgen, Schaapbulten, Meedhuizen, Farmsum en Borgsweer.

De volgende personen vertellen, ondanks eerdere dreigementen, waarom verzet tegen meer windturbines nodig is: Jan Mulder (bekend van radio en TV); Jan Wierenga (inwoner van Meedhuizen); Lies Zondag (platform Tegenwind N33) en Cees Stolk (journalist en schrijver).

Dat gebeurt onder het motto: Genoeg is genoeg.

Momenteel staan er al veel windturbines in onze regio.’Als we de plannen mogen geloven dan komen wij in een windmolenpark te wonen van ruim 100 windturbines die mogelijk meer dan 200 meter worden,’constateert de organisatie. ‘Dus twee keer de Martinitoren. Dit wordt het grootste windmolenpark van Nederland en hierbij stopt het niet. Nieuwe plannen zijn al aangekondigd.’

‘Is het wel eerlijk dat ons gebied, dat decennia lang aardgas/energie heeft geleverd aan de BV Nederland en Europa nogmaals grote schade leidt als gevolg van buitenproportionele “schone” energiewinning?’ luidt hun vraagstelling.

Als reden van verzet noemen de orgnisaties gezondheidsschade, waardedaling van woningen, aantasting van woon- en leefgenot en de teloorgang van het weidse Groninger landschap. ‘Daarom roepen wij u op ook in verzet te komen. Zeg massaal ‘nee’ tegen nog meer windmolens. Dit is de reden dat wij de politiek oproepen om op deze avond met ons in dialoog te gaan.’

De avond is georganiseerd door Burgerinitiatief dorpen ten zuiden van Delfzijl; Stichting Oldambtwindmolenvrijen Stichting Landschap Oldambt