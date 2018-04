Voorjaarsconcert door muziekleerlingen DSHO

De leerlingen van het Damster Stedelijk Harmonie Orkest en het Slagwerkensemble Appingedam geven vrijdag 20 april om 19.00 uur een voorjaarsconcert in de brede school in Opwierde.

Alle 44 leerlingen van de muziekverenigingen verlenen hun medewerking aan het concert. Op het programma staan verschillende bekende en minder bekende nummers. Er kan in ieder geval lekker meegezongen worden. Bijzonder aan het concert is dat de bewoners van de woonhaven in Opwierde ook aanwezig zullen zijn..