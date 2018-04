Sterke aarbeving bij ‘t Zandt

‘T ZANDT

- Bij het Groningse plaatsje 't Zandt, net boven Zeerijp, is vrijdagavond een aardbeving geweest, meldt Dagblad van het Noorden. De beving had een kracht van 2,8 en was op een diepte van 3 kilometer, meldt het KNMI. Het epicentrum lag zo'n 5 kilometer van 't Zandt, bij het dorpje Garsthuizen.