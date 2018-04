Orgelconcert Dorien Schouten in Farmsumer Kerk

Ze is een veelbelovende, jonge organiste, die gestudeerd heeft aan de Universität der Künste te Berlijn. Op dit moment organiste is in Edinburgh (Schotland).

Schuten geeft het eerste concert in het jubileumjaar 50 jaar orgelconcerten in de Farmsumer Kerk. Ze heeft een programma samengesteld, dat helemaal toegesneden is op het Farmsumer Lohmanorgel. Van Robert Schumann speelt ze delen uit Skizzen für den Pedalflügel, gevolgd door de Fuge in as-moll van Johannes Brahms. Hierna volgen werken van vader Johann Sebastian Bach en zoon Carl Philipp Emanuel.