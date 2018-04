Hilarisch drama Een vreemde Gast in Vita Nova

Het gaat in de kleine zaal van Vita Nova om een hilarisch, actueel drama, een bewerking van het stuk ‘Een zwarte pool’, de hit uit de jaren ‘90 van toneelschrijver Karst Woudstra. In deze bewerking is de inhoud getransporteerd naar de actualiteit waarin de hedendaagse vluchteling/ gelukszoeker een grote rol speelt. Hij is notaris, zij heeft haar cateringbedrijf en kunsthandel. Op een avond treffen zij voorbereidingen voor een etentje met twee andere stellen, goede vrienden. Wanneer zij arriveren treffen ze ‘Een Vreemde Gast’, een exotisch figuur. Ieder heeft zijn eigen reactie en in de onderlinge relaties draagt elk personage zijn eigen geheim. Maar hoelang nog?

Reserveren kan via: info@cultureleraad-middelstum.nl of 0595 551604.