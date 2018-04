Expositie Marcia Krijgsman bij Scherer Wonen

Zaterdag 21 april wordt er op de design-afdeling ‘Gevoel voor wonen’ van 14.00 tot 17.00 uur een inloopmiddag met Meet en Greet gehouden.

Marcia Krijgsman is in 1954 geboren in Vlissingen. In haar werk zijn het Landschap, de Lucht, het Water, de Beweging van het licht de aandachtspunten. Er is altijd wel een lijn, een horizon, een kust, een boom. De verschuiving die onverwachts is en verwacht.