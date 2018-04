Vergroting hartveiligheid Overdiep en jachthaven Appingedam

De makelaardij aan Stadshaven 3heeft besloten een AED aan te schaffen die een speciale klimaatkast is opgehangen. De klimaatkast biedt het voordeel dat de AED 24 uur beschikbaar is en dat deze gedurende hele koude periodes niet onder de 10 graden Celsius komt. Daardoor gaat de shockbatterij, een duur onderdeel van de AED, langer mee.

De jachthaven zal binnenkort ook van een AED worden voorzien, die door gemeente Appingedam beschikbaar wordt gesteld. Hiermee wordt de beschikbaarheid van AED’s in het nieuwe winkelgebied Overdiep en de jachthaven vergroot.

Doron Ros van Medch Consultancy, de leverancier in Appingedam, stelt dat deze AED een belangrijke witte vlek opvult in een druk winkel- en toeristisch centrum van Appingedam. Andere AED’s bevinden zich in de Nicolaikerk, het gezondheidscentrum en de Albert Heijn.

Deze nieuwe AED-locatie wordt opgenomen in het landelijk netwerk van stichting Hartveilig en draagt hiermee bij aan het vergroten van de hartveiligheid binnen deze regio door het oproepen van vrijwilligers indien er een calamiteit gemeld wordt via 1-1- 2 Drachten. De vrijwilligers ontvangen een oproep via een sms-bericht, inclusief een code om de kast te openen.

De medewerkers van het kantoor worden komende weken door Medch Consultancy opgeleid in het toepassen van de AED in geval van een hartritmestoornis. Deze AED-locatie wordt ook aangemeld bij de speciale AED app (Rode Kruis aed) die burgers kunnen raadplegen om te kijken welke bedrijven of locaties beschikken over een AED. Deze app geeft de AED locaties weer van AED’s die al dan niet 24 uur beschikbaar zijn.