Start bouw 28 huurwoningen Klaas Bosstraat Appingedam

De fundamenten voor de 14 tweekappers in jaren ‘30 stijl lagen er al. Directeur Gerke Brouwer van Woongroep Marenland, wethouder Annalies Usmany en drie toekomstige bewoners mochten de handen uit de mouwen steken om het laatste cement over de vloer van nummer 27 te verdelen.

Een kleine hoofdrol was er tijdens de ceremonie weggelegd voor de 74-jarige Renko Bijlholt. Hij begon zijn wooncarrière in 1965 in de Klaas Bosstraat, die toen nog geheel bestond uit een twee hoge rijtjesflats met portiekwoningen. Bijlholt verhuisde een paar jaar later naar de Patrimoniumstraat om daarna liefst 42 jaar in de Emmastraat te wonen. Nu keert hij terug naar de Klaas Bosstraat. In het laatste kwartaal van dit jaar worden de woningen opgeleverd.

De meeste nieuwe bewoners komen uit de Emmastraat en de Patrimoniumstraat. Ze gaan er qua woning zeker op vooruit in de fraai vormgegeven huizen die door Architectenbureau Van Manen & Zwart zijn getekend. Van Wijnen draagt zorg voor de bouw van de aardebevingsbestendige en levensloopbestendige (slaapkamer beneden) huizen die lage energielasten zullen hebben. En ze zijn redelijk betaalbaar. De huurprijs ligt rond de 550 euro per maand.

Na de sloop van de huizen in de Klaas Bosstraat in 2007 zijn er eerst plannen geweest voor een mix van koop- en huurwoningen, maar er was te weinig liefhebberij voor de koopwoningen in de periode van recessie.

Directeur Gerke Brouwer stak in zijn toespraak ook even een waarschuwend vingertje op richting ‘Den Haag’. „Minister de Jonge zei laatst tegen me dat het ergste leed geleden is nu de gaskraan steeds verder dichtgaat. Zo is het natuurlijk niet. De versterkingoperatie moet doorgaan, de afspraken moeten worden nagekomen. De veiligheid moet gegagrandeerd zijn.”

Tijdens de bouw worden er prefab meterkasten geplaatst. Dat is voor het eerste dat dat in Groningen gebeurt. Op die maanier kunnen de nutsbedrijven al voor de bouw hun leidingen trekken. Alleen de waterleiding moet later nog gebeuren.

De zware fundering is geplaatst op een grote hoeveelheid palen. Voor het hoofdgebouw worden zware wanden van gewapend beton gebruikt, die aan elkaar worden gelast. Voor de rest is het houtskeletbouw. Vanwege een tekort aan handen in de bouw wordt alles prefab uitgevoerd. Op de bouwplaats is slechts sprake van montage.