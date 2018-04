Speelavond Sappho in de Lopster Kroon

Het wordt een gezellige ouderwetse bonte avond van zang, voordrachten en een eenakter. Er zijn optredens van Tjaard Wals (accordeon) en Johan en Gré Wijnenga (zang). Tjaard en Johan treden ook wel op als Kiepkeerl en Speulman. Hun repertoire is gevarieerd, met liedjes in het Gronings (ook Ede Staal, Groninger voordrachten), Nederlands, Engels en Iers.

Harry Poelman zal bij de voordrachten stukjes voorlezen uit zijn boek Brieven aan mijn zus, een boek over liefde, hoop, verlangen en verdriet. Zijn stijl is poëtisch, luchtig van toon, mooi van taal.

Sappho speelt de eenakter Droomeiland. De tekst en regie zijn van Jaap de Graaf. Zo'n paradijselijk eilandje waar je van droomt: een wit strand, een palmboom, helemaal voor jezelf. Maar wat als je die droom opeens moet delen? Het eilandje wordt al snel krap, vooral als er steeds meer gasten verschijnen, die elk hun eigen mores en sores meebrengen. En dan komt de druppel die de emmer doet overlopen...

In een komische en licht absurdistische eenakter van iets minder dan 30 minuten zetten vijf spelers zichzelf en het publiek voor het blok. Wanneer is vol ook echt vol?

Droomeiland geeft stof genoeg tot nadenken, over hoe wij omgaan met onze medemens, wat delen betekent en in hoeverre de vreemdeling hetzelfde is als jij en ik. Aan de hand van enkele heel directe vragen die het stuk oproept, kan het publiek na afloop met elkaar in discussie. Droomeiland is ook uitstekend geschikt voor de hogere klassen van het middelbaar onderwijs (mbo-opleidingen) en trainingen voor personeel dat op de werkvloer te maken heeft met cultuurverschillen.

Voor meer informatie en boekingen kan men contact opnemen via: www.sappholoppersum.nl.