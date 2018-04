Roon Staal in Oosternieland

Zanger en pianist Roon Staal komt begin april terug uit Vladivostok voor een nieuwe tour in Nederland. Staal geeft donderdag 26 april om 20.00 uur een concert in de Nicolaaskerk in Oosternieland.

Staal, eerder ook actief als musical-acteur in verschillende producties (Les Miserables, Tommy, Rembrandt en Petticoat) heeft inmiddels 10 album-releases op zijn naam staan en maakt in pittoresque kerkjes of sfeervolle theaters indruk met zijn authentieke performance, stem en pianospel.

Tijdens de April Tour speelt hij tijdens elf concerten zowel covers als eigen composities van al zijn albums tot nu toe met werken als 'Help Me Through The Night', 'Stay With Me Till The Morning', 'Als Je Mij Zoekt', 'Promise', 'Vincent', 'Pie Jesu' en 'Weet Waarom Je Leeft'.

Staal treedt zowel in Nederland als in het buitenland op. Zo zal hij 14 juli voor het eerst een optreden in Japan verzorgen en keert hij dit jaar ook terug met een concert in Engeland. Begin 2019 is opnieuw een optreden gepland in het Philharmonisch Concertgebouw in Vladivostok.

Het talent van de 38-jarige in Hoorn geboren musicus, die vervolgens de eerste 5 jaren van zijn leven in Noorwegen opgroeide, wordt ook opgemerkt in het buitenland: “It’s his voice not least his songwriting ability that really shines throughout,” schreef de Britse singer-songwriter Gilbert O'Sullivan over het originele werk van Roon. De wederhelft van het legendarische duo Simon&Garfunkel, Art Garfunkel, is vol lof over de zangstem: “One of the truly great singers in the western world (...) Let the amazing tenor vocal performance of Mr. Staal now carry you away!”.

Kaarten zijn te reserveren via: www.roonstaal.com of 06-30025992.