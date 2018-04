Kranslegging verzetsmonument Zwaantje

Naast de toespraak van burgemeester Gerard Beukema, doen de leerlingen van de groepen 7 en 8 een verzetsrap.

„Opgroeien in vrijheid is niet vanzelfsprekend,”zegt Beukema. „Maar als je niet beter weet, dan is het moeilijk je voor te stellen dat er tijden zijn geweest dat verzet nodig was om in vrijheid te kunnen leven. De Verzetsgroep Zwaantje kwam tijdens de Tweede Wereldoorlog op voor onze vrijheid.”

Na afloop van de plechtigheid gaan de aanwezigen naar het verzetsmonument Zwaantje aan het Johan van den Kornputplein te Delfzijl. De leerlingen leggen hier dan een krans.

Het verzetsmonument Zwaantje is opgericht ter nagedachtenis aan de verzetsgroep Zwaantje, actief in Delfzijl vanaf 1940. Door verraad werden de leden van de groep in 1943 opgepakt. Het monument is geadopteerd door de christelijke basisscholen in Delfzijl. Ieder jaar organiseert één van deze scholen de herdenking.