Boek over redding Weiwerd bijna klaar

De omslag van het boek is klaar en de vormgeving is op een haar na gereed. De planning is dat het boek begin juni wordt gepresenteerd.

Het boek met als ondertitel ‘Nieuwe toekomst voor een archeologisch rijksmonument’ gaat met name over de periode 1995 tot 2018 waarin de Stichting Behoud Weiwerd met succes de toekomst van Weiwerd heeft gered. Dit wordt met veel foto’s uit die periode geïllustreerd. Maar er is ook plek voor luchtfoto’s uit 1974, 1981 en 1992. Dit boek is het laatste wapenfeit van de stichting met een beschrijving van het proces naar definitief behoud van de wierde.

De auteur is Jaap Braam, voorzitter van de stichting. De stichting is tevens uitgever van het 224 pagina’s tellende boek.

Belangstellenden kunnen het boek nog steeds bestellen. Wees er snel bij, want er wordt een beperkte oplage van 500 exemplaren gemaakt. Dit unieke boek over Weiwerd heeft een verkoopprijs van € 29,95 en is te bestellen via: weiwerdboek@gmail.com.

Een subsidietoekenning door het Prins Bernhard Cultuurfonds, Loket Leefbaarheid en Kansrijk Groningen betekende dat in december 2017 het sein voor het uitbrengen van het boek op groen kon worden gezet.