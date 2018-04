Bloeiend monument Uithuizen geopend

Op 11 november zijn op een akker bij Uithuizen tienduizenden bloembollen, gedoneerd uit het hele land, gepoot om een monument te maken voor alle helden die strijden tegen gaswinning en schade.

Na de feestelijke opening tussen 14.00 en 15.00 uur uur wordt er een groot gesprek gehouden over dromen voor Groningen en hoe we die kunnen realiseren.

Initiatiefnemer Sandra Beckerman: „Veel Groningers dromen van een betere toekomst. Ook komen veel Groningers in actie voor een betere toekomst. In Opwierde, Onderdendam en Overschild maken inwoners bijvoorbeeld zelf plannen hoe zij willen dat hun dorp of wijk eruit moet zien. Veel Groningers strijden voor veiligheid, schadeherstel, behoud van woningen en monumenten en voor perspectief. Op 21 april willen we mensen samenbrengen om elkaar te inspireren en plannen te maken hoe we samen Groningen kunnen laten opbloeien.”

Het Bloeifeest is een breed gedragen initiatief, gesteund door vele maatschappelijke organisaties, politici van acht partijen en bekende Groningers.