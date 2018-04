5500 Kinderen lezen 34.462 boeken

Die score werd vrijdagmorgen op sportpark Centrum in Delfzijl bekendgemaakt door Mick Duzink van FC Groningen in de Maatschappij en wethouder Meindert Joosten van Delfzijl.

Dat gebeurde tijdens een afsluiting, waarbij honderden kinderen sportief in de weer zijn geweest. De feestelijke aftrap werd gegeven door de voetballende zusjes Slump

Op acht verschillende locaties in de provincie Groningen hielden Biblionet Groningen en de FC sportieve afsluitingen van het leesproject Scoor een Boek! De sportieve afsluiting in Delfzijl werd mede georganiseerd door Sport4Connect, NEC Delfzijl en het Huis voor de Sport Groningen.

Scoor een Boek! combineert lezen met sport, want scoren kun je overal. De kinderen doen tijdens dit sportieve leesproject hun best om zoveel mogelijk boeken te lezen. Dit jaar moedigde voetballer Tom van Weert van FC Groningen de leerlingen via videoboodschappen aan:

Scoor een Boek! vond niet alleen plaats in de klas. Thuis kon het hele gezin meedoen door boeken, kranten en tijdschriften te ‘scoren’. Hiermee verdienden de gezinnen voetbalplaatjes van FC Groningen. Daarnaast organiseerde Biblionet Groningen in 30 bibliotheken de Scoor een Boek! Experience. Tijdens de Experience konden gezinnen onder andere een partijtje robotvoetbal spelen, voetbalstadions bouwen of een FIFA-toernooi spelen op de PlayStation.

De eerste stappen naar een landelijke uitrol van Scoor een Boek! zijn inmiddels gezet. Dit jaar hebben basisschoolleerlingen in 5 andere regio’s in Nederland meegedaan aan Scoor een Boek! Ze werden daarbij via videoboodschappen aangemoedigd door spelers van AZ, Go Ahead Eagles, Heracles Almelo, N.E.C. en Willem II.