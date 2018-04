Wandeltocht vanuit Overschild

De wandeltocht is opgenomen in het landelijk wandelprogramma. Ieder jaar mag MONO zich verheugen op een groot aantal deelnemers uit het hele land.

Er kunnen 4 afstanden worden gelopen: 5, 10, 17 en 30 kilometer langs een uitgezette route. De deelnemers krijgen een routebeschrijving mee. De routes gaan over goed begaanbare paden en wegen en zijn ook geschikt voor nordic-walking. Onderweg treffen de wandelaars 1 of meer controleposten en gelegenheid om iets te eten of te drinken.

Alle routes beginnen in het dorpshuis De Pompel aan de Meerweg 16 in Overschild. Daar kan men zich ook inschrijven. Aanmelden vooraf is niet nodig. Ook het lidmaatschap van de KWBN is niet noodzakelijk. Er kan vanaf 09.00 uur worden gestart. Alle wandelaars worden geacht om 18.00 uur weer terug te zijn.