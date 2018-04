Via Ommetjes nog meedoen aan Tocht om de Noord

Het wandelevenement Tocht om de Noord (op 29 en 30 september) was binnen de kortste keren volgeboekt, maar via de zogenoemde Ommmetjes ter voorbereiding zijn er nog startbewijzen te krijgen.

Als partner van Tocht om de Noord, houdt Huis voor de Sport Groningen in mei en juni ‘Tocht om de Noord Ommetjes’. De Ommetjes vinden plaats in zeven regio’s. Per regio zijn er vier Ommetjes. Deze Ommetjes zijn ook voor de beginnende wandelaars interessant.

Deze tochten van ongeveer een uur worden begeleid door gecertificeerde wandeltrainers. Deelnemers krijgen alsnog de kans om zich in te schrijven voor de Tocht om de Noord als ze in ieder geval aan drie van de vier Ommetjes meedoen. Tijdens het vierde Ommetje, dat gaat over een deel van het Pronkjewailpad, krijgt men tevens de stempelkaart voor dit hele pad tegen een gereduceerde prijs aangeboden.

Aanmelden en informatie inwinnen over tijdstip en exacte startlocaties kan via: www.hvdsg.nl/ommetjes.