Open dag project Marconi en dijkverbetering Delfzijl

Naast de aanwezigheid van deze partijen en projecten toont waterschap Noorderzijlvest beelden van de dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl. Dat gebeurt allemaal op het haventerrein waar ook vanaf 11.30 de slothandeling is van de verruiming van vaarweg Eemshaven-Noordzee, de aanleg van de Marconi kwelder Delfzijl en de aanleg van vogelbroedeiland Eemshaven, even buiten de dijk bij Bierum.

Rijkswaterstaat heeft de vaarweg Eemshaven-Noordzee breder en dieper gemaakt. De vaarweg is nu geschikt voor schepen met een diepgang tot 14 meter waardoor de bereikbaarheid van de Eemshaven, de grootste zeehaven van Noord-Nederland, is verbeterd. Dit is belangrijk voor de economie en ontwikkeling van Noord-Nederland. Ook de andere havens in de Eems-Dollard zijn na de verruiming beter bereikbaar. Tegelijkertijd is een verkeersmanagementsysteem ontwikkeld om de scheepvaart naar Nederlandse en Duitse havens te coördineren.

Met een deel van het vrijkomend materiaal heeft Rijkswaterstaat in opdracht van Provincie Groningen een vogelbroedeiland bij de Eemshaven aangelegd en in opdracht van gemeente Delfzijl het Marconi kwelderlandschap met broedeiland bij Delfzijl. Het vogelbroedeiland bij de Eemshaven is onderdeel van het Programma Eems-Dollard 2050: balans tussen ecologie en economie.

Het Marconi project in Delfzijl draait om het herstel van het maritieme karakter van Delfzijl en de vormgeving van het kwelderlandschap voor de haven.

Door het vrijgekomen zand en keileem te hergebruiken, is er minder materiaal in het gebied verspreid. Dit beperkt de vertroebeling van de Eems-Dollard als gevolg van de verruiming. Het werk is uitgevoerd met het meest milieuvriendelijke baggerschip en speciale baggertechniek.